15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Öztürk Yılmaz’dan CHP’ye ağır eleştiriler: Bunlar şuursuz siyasette gidecekleri yer cehennemdir

Öztürk Yılmaz’dan CHP’ye ağır eleştiriler: Bunlar şuursuz siyasette gidecekleri yer cehennemdir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2021 14:07
Güncelleme:15.02.2021 14:09
Gara şehitleri ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz CHP ve HDP’yi çok sert sözlerle hedef aldı. Muhalefetin teröre karşı net duruş sergilemediğini dile getiren Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini vatana ihanet ve şuursuzlukla suçladı.
Türkiye bu oyuna gelmedi!
"Türkiye bu oyuna gelmedi!"
İşte PKK katliamları!
İşte PKK katliamları!
Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
Mutasyonlu virüs Türkiye'yi etkiledi mi?
Mutasyonlu virüs Türkiye'yi etkiledi mi?
Gara’daki mağaranın bilinmeyenleri
Gara’daki mağaranın bilinmeyenleri
MİT'ten FETÖ'ye önemli operasyon
MİT'ten FETÖ'ye önemli operasyon
Gültekin davasında flaş gelişme!
Gültekin davasında flaş gelişme!
Abdullah Ağar'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi
Abdullah Ağar'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi
Talha Köse A Haber'de Avrupa'nın PKK'ya desteğini ifşa etti!
Talha Köse A Haber'de Avrupa'nın PKK'ya desteğini ifşa etti!
İşte PKK'nın sivil katliamları!
İşte PKK'nın sivil katliamları!
Terörist başı nasıl yakalandı?
Terörist başı nasıl yakalandı?
Daha Fazla Video Göster