Gara şehitleri ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz CHP ve HDP’yi çok sert sözlerle hedef aldı. Muhalefetin teröre karşı net duruş sergilemediğini dile getiren Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini vatana ihanet ve şuursuzlukla suçladı.