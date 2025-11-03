Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere yolsuzluk tepkisi: Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz

Beykoz Belediye Meclisinde, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'li bazı üyeler arasında yolsuzluk soruşturması tartışmasına sert yanıt verdi. AK Parti'ye tamamen gönülden geçtiğini belirten Vural, 'Sizlerle kavgamın da en büyük sebebi kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olmamdır. Bu para kamunun malıdır. Hiç kimseye ben bunu yedirmediğim için bana düşman oldunuz' dedi.