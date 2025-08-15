Özlem Çerçioğlu CHP’den neden ayrıldı? Ankara’da neler konuşuluyor?

Dün AK Parti'de 24. kuruluş yıl dönümü heyecanı vardı. Bu heyecana AK Parti'ye katılan aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 9 belediye başkanı da eşlik etti. Öte yandan bugün İBB’ye yönelik yeni yolsuzluk operasyonu gerçekleşti ve Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltına alındı. Gündemin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

