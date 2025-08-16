16 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Özgür Özel’in iddiaları çöktü! Murat Kapki Özel’i yalanladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 09:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'nin avukatı Mücahit Birinci hakkında "Rüşvet ve Baskı" iddialarında bulunmuştu. Hatta süreci yürüten savcı ve hakimlerle birlikte gazetecileri de hedef almıştı. O iddialarla ilgili başlatılan soruşturmada ifade veren Murat Kapki, Özel'in tüm iddialarını çürüttü.
