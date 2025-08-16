Özgür Özel’in iddiaları çöktü! Murat Kapki Özel’i yalanladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'nin avukatı Mücahit Birinci hakkında "Rüşvet ve Baskı" iddialarında bulunmuştu. Hatta süreci yürüten savcı ve hakimlerle birlikte gazetecileri de hedef almıştı. O iddialarla ilgili başlatılan soruşturmada ifade veren Murat Kapki, Özel'in tüm iddialarını çürüttü.

