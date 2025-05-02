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Özgür Özel’in çorbacı açıklaması! Gazetesi Müderrisoğlu: İnsanlarla alay ediyor

Özgür Özel’in çorbacı açıklaması! Gazetesi Müderrisoğlu: İnsanlarla alay ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 11:01
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 46 kere gittiği Le Meridien Otel'in kameralarının bantlanmasını verdiği 'çorba' örneğiyle savundu. Bu sözleri A Haber’de değerlendiren Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Konunun sulandırılması kabul edilemez. Ortalama insanın zekasıyla alay etmenin ötesine geçmez. Çalınan minareye kılıf uydurma girişimlerinde bulunuyor.” dedi.
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Özgür Özel’in çorbacı açıklaması! Gazetesi Müderrisoğlu: İnsanlarla alay ediyor
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