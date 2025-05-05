05 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özgür Özel'e saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Özgür Özel’e saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Özgür Özel'e saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2025 23:24
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırı düzenleyen şüphelinin saldırı öncesindeki nasıl hareket ettiğine yönelik görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı. Şüphelinin saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntülerde ise CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı kareler ise dikkat çekti. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, bölgeye giderek güzergahı inceledi.
Özgür Özel’e saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yeni görüntüler ortaya çıktı! İlk kez A Haber’de
Yeni görüntüler ortaya çıktı! İlk kez A Haber'de
Selçuk Tengioğlu kimdir? Saldırgan 2004’te 2 çocuğunu katletmiş
Selçuk Tengioğlu kimdir? Saldırgan 2004'te 2 çocuğunu katletmiş
Özgür Özel’e yumruklu saldırı: Saldırgandan çarpıcı ifade
Özgür Özel’e yumruklu saldırı: Saldırgandan çarpıcı ifade
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı!
Perspektif| Geleceği kim yönetecek?
Perspektif| Geleceği kim yönetecek?
Başkan Erdoğan Trump ile görüştü!
Başkan Erdoğan Trump ile görüştü!
Bölgede en son ne zaman büyük deprem oldu?
Bölgede en son ne zaman büyük deprem oldu?
Analiz| ABD’de evrensel vicdanın susturulma çabası...
Analiz| ABD'de evrensel vicdanın susturulma çabası...
Caydırıcı cezalar hayata geçirilecek!
Caydırıcı cezalar hayata geçirilecek!
Barım hakkında 30 yıla kadar hapis talebi!
Barım hakkında 30 yıla kadar hapis talebi!
TÜSİAD’ın iki başkanı hakkında yeni iddianame!
TÜSİAD'ın iki başkanı hakkında yeni iddianame!
AK Parti MYK’da gündem ne?
AK Parti MYK'da gündem ne?
Daha Fazla Video Göster