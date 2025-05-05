Özgür Özel’e saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırı düzenleyen şüphelinin saldırı öncesindeki nasıl hareket ettiğine yönelik görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı. Şüphelinin saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntülerde ise CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı kareler ise dikkat çekti. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, bölgeye giderek güzergahı inceledi.