05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Özgür Özel'e saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında yumruklu saldırı düzenleyen şüphelinin saldırı öncesindeki nasıl hareket ettiğine yönelik görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı. Şüphelinin saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntülerde ise CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı kareler ise dikkat çekti. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, bölgeye giderek güzergahı inceledi.