Özgür Özel'den "15 Temmuz" açıklaması! 15 Temmuz'un yıl dönümünde KHK dosyasını açtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde KHK dosyasını yeniden açtı. KHK'lılardan mağdur diye söz etti. Darbeye karşı olduğunu söyleyen Özel, Afrin operasyonuna karşı çıkan akademisyenlere de sahip çıktı.

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