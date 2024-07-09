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Özgür Özel'den "15 Temmuz" açıklaması! 15 Temmuz'un yıl dönümünde KHK dosyasını açtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 18:36
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde KHK dosyasını yeniden açtı. KHK'lılardan mağdur diye söz etti. Darbeye karşı olduğunu söyleyen Özel, Afrin operasyonuna karşı çıkan akademisyenlere de sahip çıktı.
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