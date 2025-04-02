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Özgür Özel Türkiye ekonomisini hedef aldı! Boykot çağrısının perde arkası

Özgür Özel Türkiye ekonomisini hedef aldı! Boykot çağrısının perde arkası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 02.04.2025 17:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yaptı. Türkiye'nin huzurunu ve geleceğini hedef almak için pusuda bekleyenler de bu çağrı sonrasında olaylar çıkarmaya başladı. Sokak çağrısıyla vandallığı teşvik etmekle yetinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel şimdi de medyayı tehdit ederek Türkiye ekonomisini hedefe koymuş durumda. Peki amaç ne? Detaylar Analiz haberimizde...
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Özgür Özel Türkiye ekonomisini hedef aldı! Boykot çağrısının perde arkası
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