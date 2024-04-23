23 Nisan 2024, Salı
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Özgür Özel randevu talep etti mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP ve yeni Anayasa mesajı | DEM Parti'ye tepki
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak’a 13 yıl sonra resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, yurda dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, yeni Anayasa çalışmaları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan DEM Parti'nin Mardin ve Diyarbakır'da imza attığı skandallarla ilgili de konuştu.