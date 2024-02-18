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Özgür Özel ne mesaj verdi?

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Giriş: 18.02.2024 15:43
Aday tartışmalarının gölgesinde CHP'de aday tanıtım toplantısı yapılıyor. Eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş neden katılmadı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son durumu aktardı.
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