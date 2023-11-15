Özgür Özel Kılıçdaroğlu gibi konuştu! CHP ile HEDEP masaya oturacak mı?

Özgür Özel CHP'nin grup toplantısına ilk kez genel başkan sıfatıyla katıldı. Ön seçim tartışmaları ve ittifak senaryoları ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. İttifak konusunda gözlerin çevrildiği Meral Akşener sessizliğini korurken, HEDEP cephesinden ittifaka yeşil ışık geldi.

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