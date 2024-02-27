27 Şubat 2024, Salı
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Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk'e sığınınca arşiv açıldı
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'le ittifak pazarlığına tutuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün TBMM'de yaptığı konuşmada Atatürk'e sığındı. Meclis kürsüsünda partililere seslenen Özgür Özel, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk Sinop'a gidin diyor. Atatürk Erzurum'da çalışın diyor. Tekirdağ'ı kazanın İstanbul'u kaybetmeyin diyor." ifadelerini kullandı. Özel'in daha önce söylediği "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk’ten bahsederek alkış alıyoruz" sözleri akıllara geldi.