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Özel harekat kapılarını A Haber'e açtı: Biz şehadet ve zafere talibiz

Özel harekat kapılarını A Haber'e açtı: Biz şehadet ve zafere talibiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 21:28
Türkiye'nin güvenliği için bir kalkan vazifesi gören özel harekat başkanlığı, terörle mücadeledeki cesareti ve başarısıyla hafızalarda yer edinmiş durumda. Yerli silah ve araçlarla donatılan özel Harekat Başkanlığı, günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak yapısını güncelliyor ve yeni birimler oluşturarak bu alanda tecrübeli personel yetiştiriyor. Özel harekat başkanlığı kapılarını A Haber'e açtı ve Başkan Süleyman Karadeniz tüm detayları A Haber'e anlattı.
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Özel harekat kapılarını A Haber’e açtı!
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