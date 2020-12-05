Koronavirüsün belirtileri sık sık haberler aracılığıyla toplum ile paylaşılıyor. Havaların soğuması ile birlikte gribal enfeksiyonlar da koronavirüs ile karıştırılabiliyor. Koronavirüsün en sık görülen belirtisi de kuru öksürük. Özellikle solunum yolu hastalıklarında görülen öksürük içinde bulunduğumuz pandemide Kovid-19 paniğine neden olabiliyor. Covid-19 enfeksiyonuna bağlı öksürük nasıl seyrediyor? Tüm soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan verdi.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan'ın açıklamaları:

"Öksürük koronavirüste kuru şekilde olur. İlk başta ve sonunda böyle seyreder. Ama gripte öyle olmaz biraz kuru başlayabilir ancak daha sonra balgamlı şekilde devam eder.

Koronavirüs öksürük belirtisi giderek artar ve devamlı olmaya başlar durduramazsınız ve nefes darlığı oluşabilir. Öksürürken göğüs ağrısı oluşabilir. Gözyaşı ve yüzde kızarıklık genel olarak gripte mevcuttur. Hem burun akıntısı hem öksürük varsa bu gribal enfeksiyondur böyle düşünebilirsiniz.

Baş ağrısı genelde gripte vardır vücut ağrısı genellikle Kovid-19'da görünebiliyor. Örneğin öksürük ile birlikte ishaliniz varsa koronavirüs olma ihtimaliniz daha yüksek olabilir. Orta kulak ağrıları varsa gribe daha yakındır.

Bu süreçte bol olarak sıvı almalıyız. Biliyoruz ki koronavirüs üst solunum yollarına yerleşiyor daha sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. Onun aşağı inmesini durdurabilirsek vücuda yayılmasına engel olabiliriz."