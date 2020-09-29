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Oyuncu Zihni Göktay'dan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na maaş isyanı

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Giriş: 29.09.2020 22:30
Güncelleme:29.09.2020 22:42
İstanbul Büyükşehir Tiyatrosu'nda oynayan 16 usta oyuncu-tiyatrocu maaşlarını alamadıklarını ifade etti. Türkiye’nin en emektar sanatçılarından Zihni Göktay, İBB’ye ateş püskürdü. Göktay, "Bunlar kraldan çok kralcılar, Ekrem’in (İmamoğlu) anlamadığı işler bunlar burası Beylikdüzü değil burası, megakent 107 yıllık bir kurum" diyerek isyan bayrağını açtı.

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