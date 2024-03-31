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Oy verme işlemi başladı! Türkiye sandık başında

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 09:27
Güncelleme:31.03.2024 09:27
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 il dışındaki diğer illerde oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı. A Haber ekipleri canlı yayında son durumu aktardı.

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