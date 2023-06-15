15 Haziran 2023, Perşembe
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Otomotiv sektörü mercek altında! Ticaret Bakanı otomotiv temsilcileriyle görüşecek
Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörünü mercek altına aldı. Bu kapsamda Bakan Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileri ile görüşecek. Görüşmede, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketler masaya yatırılacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.