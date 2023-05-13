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Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu

DHA
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Giriş: 13.05.2023 14:26
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanların hareketliliği sürüyor.
Otogarda seçim hareketliliği
Otogarda seçim hareketliliği
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