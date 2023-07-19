Otobüsten erken inen yolcu bildirilecek! Kurallara uymayan firmalara ceza

Karayolları taşıma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre; bilet alırken beyan ettiği yerden önce otobüsten inen yolcu, 30 dakika içinde elektronik takip ve denetim sistemine bildirilecek. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN