19 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Otobüsten erken inen yolcu bildirilecek! Kurallara uymayan firmalara ceza

Otobüsten erken inen yolcu bildirilecek! Kurallara uymayan firmalara ceza

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2023 11:47
Karayolları taşıma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre; bilet alırken beyan ettiği yerden önce otobüsten inen yolcu, 30 dakika içinde elektronik takip ve denetim sistemine bildirilecek. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dolandırıcıları yeni hedefi Qr menü
Dolandırıcıları yeni hedefi Qr menü
Otobüsten erken inen yolcu bildirilecek!
Otobüsten erken inen yolcu bildirilecek!
Başkan Erdoğan BAE’de
Başkan Erdoğan BAE'de
44 derece olacak dışarı çıkmayın
"44 derece olacak dışarı çıkmayın"
CHP’de kaos büyüyor: Depresyondayız
CHP'de kaos büyüyor: Depresyondayız
Lise tercihinde son gün
Lise tercihinde son gün
İnternete sızan değişim toplantısı
İnternete sızan "değişim" toplantısı
134 kişinin ölümünde acı detay
134 kişinin ölümünde acı detay
Sosyal medya Altay’ın görüntüsüyle yıkıldı
Sosyal medya Altay'ın görüntüsüyle yıkıldı
Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor!
Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor!
Bay Kemal’e darbe hazırlığı
Bay Kemal'e darbe hazırlığı
İmamoğlu’na yaylım ateşi: Güven vermiyor
İmamoğlu'na yaylım ateşi: Güven vermiyor
Daha Fazla Video Göster