05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Otizmin belirtileri neler? Ekran otizmi nedir?
Çocukların gelişim çağında maruz kaldığı bazı durumlar onları olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bunların başında da otizmi tetikleyen ekran otizmi riski bulunuyor. Peki, otizmin belirtileri neler? Ekran otizmi nedir? Merak edilenleri özel eğitim öğretmeni Hilal Kulhan yanıtladı. İşte tüm detaylar…