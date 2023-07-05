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Otizmin belirtileri neler? Ekran otizmi nedir?

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Giriş: 05.07.2023 15:59
Çocukların gelişim çağında maruz kaldığı bazı durumlar onları olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bunların başında da otizmi tetikleyen ekran otizmi riski bulunuyor. Peki, otizmin belirtileri neler? Ekran otizmi nedir? Merak edilenleri özel eğitim öğretmeni Hilal Kulhan yanıtladı. İşte tüm detaylar…
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