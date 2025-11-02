02 Kasım 2025, Pazar

Osmanlı'dan günümüze Türk savunma sanayii! Şahi topunun sesiyle başlayan yolculuk | ANALİZ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2025 11:40
Bir zamanlar Şahi topuyla çağ kapatan millet, bugün KAAN'la gökleri aralıyor. Asırlar önce demir döken eller, şimdi teknoloji üretiyor. Şahi'nin ateşiyle başlayan yolculuk KAAN'ın kanatlarında sürüyor. Cumhuriyet'in 102. yılında Türkiye, milli savunma sanayisi ile tarih yazmıyor adeta tarihi yeniden inşa ediyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin İstanbul'un fethinden bugüne milli savunma sanayiinin gelişimini araştırdı.
