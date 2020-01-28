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28.01.2020

Ortak Afet (Deprem) Hattı ne zaman hizmete girecek? Nasıl hizmet verecek? Canlı yayında anlattı

Depremler yaşanan iletişim sorununu ortadan kaldırmak için hükümet harekete geçti. Kurulacak olan afet (deprem) hattıyla olası deprem sonrası iletişim problemlerinin sona erdirilmesi planlanıyor. Tüm cep telefonlarına yüklenebilecek program nasıl çalışacak? Şebekenin olmadığı yerlerde vatandaşlar bu hattı kullanabilecek mi? merak edilen tüm bu soruların yanıtı Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık A Haber canlı yayınında anlattı.

Sık sık yaşanan depremler sonrasında ortak afet hattı kurulmasına karar verildi. Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kınık hattın işleyişini ve kullanım sürecini A Haber'e anlattı.

ORTAK AFET HATTI NEDİR, NASIL İŞLEYECEK?

Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kınık: "Baz istasyonlarında 2 ve 3G dediğimiz bir teknoloji var bu baz istasyonları aracılığıyla sesli aramalar gerçekleştiriyoruz. Hatırlarsak Silivri depreminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın bir açıklaması olmuştu; "3 GSM operatörü ortak bir şekilde bir hat oluşturacak ve bunun üzerinden iletişim sağlanacak" demişti.

Dün de yapılan açıklama da bu ortak hattın kurulmasına karar verildiği açıklandı. Bu model Japonya'da uygulanan bir modeldir. Bir doğal afet esnasında sistem kapanıyor ve bütün GSM operatörleri ortak bir sisteme giriyor. Afet sırasında bu sisteme ulaşıyoruz ve önümüze iki tane seçenek geliyor burada da mesaj al ya da mesaj bırak seçenekleri oluşuyor. Bu şekilde karşımızdaki ile iletişime geçiyoruz. Buna ek olarak iletişimi doğru bir şekilde sağlayabilmek için afet çantalarımızda da mutlaka bir güç ünitesi, radyo ve kulaklık bulundurmamız gerekir." şeklinde belirtti.

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