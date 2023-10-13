Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?

İsrail, Filistin, Lübnan, Ürdün, Suriye… Kimin ne planı var? Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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