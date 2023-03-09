09 Mart 2023, Perşembe
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Orman yangınlarının yaraları sarıldı! Bölge mimarisine uygun 2'şer katlı taş evler inşa edildi
Geçtiğimiz yıl antalya'da başlayan ve pek çok kente yayılan orman yangınlarının yaraları sarıldı. İlk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. 145 adet tek katlı, 751 adet çift katlı olmak üzere toplamda 896 evin inşasına başlandı. Manavgat'ta 363 konut ve 1 adet köy konağı yapıldı. Akseki ilçesinde 64 konut ve 1 köy konağı olmak üzere 427 konut yapıldı. Sosyal konut çerçevesinde de 222 konut ve 1 millet bahçesi 12 ayda tamamlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.