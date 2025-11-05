05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ordu'da korkutan göçük! Vali Erol olay yerinden bildirdi: "Bir sürücü ve bir operatör göçük altında"
Ordu’da korkutan göçük! Vali Erol olay yerinden bildirdi: Bir sürücü ve bir operatör göçük altında

Ordu'da korkutan göçük! Vali Erol olay yerinden bildirdi: "Bir sürücü ve bir operatör göçük altında"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 18:10
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte bir iş makinesi ile bir kamyon tonlarca toprağın altında kaldı. Olay yerine anında intikal eden kurtarma ekipleri, göçük altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için zamanla yarışırken, Ordu Valisi Muammer Erol, A Haber'e bağlanarak olay yerinden en sıcak ve en doğru bilgileri paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ordu’da korkutan göçük! Vali Erol olay yerinden bildirdi: Bir sürücü ve bir operatör göçük altında
Vali Erol olay yerinden bildirdi: Bir sürücü ve bir operatör göçük altında
Vali Erol olay yerinden bildirdi: "Bir sürücü ve bir operatör göçük altında"
Türkiye’nin Ortadoğu’daki nüfuzu artıyor!
Türkiye'nin Ortadoğu'daki nüfuzu artıyor!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!
Kurtulmuş grup başkanvekilleri ile görüşecek
Kurtulmuş grup başkanvekilleri ile görüşecek
Demirtaş mesajı: Yargı bu konuda ne derse o!
Demirtaş mesajı: Yargı bu konuda ne derse o!
Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek
Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek
Türkiye’nin iki lezzetine daha AB tescili! Gaziantep lahmacunu ve kaytaz böreği tescillendi
Türkiye'nin iki lezzetine daha AB tescili! Gaziantep lahmacunu ve kaytaz böreği tescillendi
Bir zamanlar korkunun hâkim olduğu Gabar’da şimdi umut ve üretim yükseliyor
Bir zamanlar korkunun hâkim olduğu Gabar’da şimdi umut ve üretim yükseliyor
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!
Balistik füzede yeni aşamaya geçtik
"Balistik füzede yeni aşamaya geçtik"
Asrın inşa seferberliği dünya basınında
Asrın inşa seferberliği dünya basınında
Gebze’de çöken binayla ilgili açıklama!
Gebze'de çöken binayla ilgili açıklama!
Daha Fazla Video Göster