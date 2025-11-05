Ordu'da korkutan göçük! Vali Erol olay yerinden bildirdi: "Bir sürücü ve bir operatör göçük altında"

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte bir iş makinesi ile bir kamyon tonlarca toprağın altında kaldı. Olay yerine anında intikal eden kurtarma ekipleri, göçük altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için zamanla yarışırken, Ordu Valisi Muammer Erol, A Haber'e bağlanarak olay yerinden en sıcak ve en doğru bilgileri paylaştı.

