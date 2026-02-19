Dünya ekonomisini sarsacak "hürmüz" tehdidi I A Haber'de çarpıcı analiz

Akademisyen ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkim, Hürmüz Boğazı’ndaki kritik enerji koridorunda yaşanabilecek bir savaşın dünya ekonomisini nasıl bir uçuruma sürükleyeceğini A Haber ekranlarında deşifre etti. İran’ın "gemi batırma" stratejisinin küresel petrol fiyatlarını tahmin edilemez noktalara taşıyacağını belirten Alkim, boğazdaki 2700 metrelik dar manevra alanının nasıl bir "ölüm tuzağına" dönüşebileceğini rakamlarla ortaya koydu.