13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ordu Şehir Hastanesi hızla yükseliyor! İnşaatının yüzde 74’ü bitti

Ordu Şehir Hastanesi hızla yükseliyor! İnşaatının yüzde 74’ü bitti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2023 16:50
Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak olan 987 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar devam ediyor. Hastane inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ordu Şehir Hastanesi hızla yükseliyor!
Ordu Şehir Hastanesi hızla yükseliyor!
Madende göçük! AK Partili vekiller A Haber’de
Madende göçük! AK Partili vekiller A Haber’de
Zonguldak’taki göçükte 1 can kaybı
Zonguldak’taki göçükte 1 can kaybı
Zonguldak Valisi A Haber’de
Zonguldak Valisi A Haber'de
Şırnak’ta 14 bölgeye girişler yasaklandı!
Şırnak’ta 14 bölgeye girişler yasaklandı!
CHP ilçe merkez kongresinde ortalık karıştı
CHP ilçe merkez kongresinde ortalık karıştı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük!
Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
Ukrayna Kırım’daki Sivastopol’u vurdu!
Ukrayna Kırım’daki Sivastopol’u vurdu!
Yunan’a geçit vermeyen topraklar
Yunan’a geçit vermeyen topraklar
Yanardağın öfekesi! İşte o anlar
Yanardağın öfekesi! İşte o anlar
Sudan lideri geliyor
Sudan lideri geliyor
Özel adaylığını mı açıklayacak?
Özel adaylığını mı açıklayacak?
Daha Fazla Video Göster