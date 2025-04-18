Önder’in sağlık durumunda umut veren gelişme!

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi ve aort yırtılması sonrası kaldırıldığı hastanede 12 saat süren ağır bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, doktorlar Önder’in tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve seslere tepki gösterdiğini açıkladı. Kalbin sağ tarafındaki kasılma sorunu sürerken, Önder’in hayati riski ise devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN