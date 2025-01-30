Önce İBB Başkanı sonra Halk TV devreye girdi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef gösterdiği bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz kayda alıp izinsiz yayınlayan Halk TV'ye soruşturma başlatıldı, 3 isim hakkında da gözaltı kararı verildi. Bu sabah adliyeye sevk edilen isimlerden Seda Selek ve Serhan Asker yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Halk TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program Koordiantörü Kürşat Oğuz da ifadeye götürüldü. Barış pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP medyasında da tartışma başladı. Soruşturmayı haklı bulan isimlere tepki sesleri yükseldi.

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