30 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Önce İBB Başkanı sonra Halk TV devreye girdi!
Önce İBB Başkanı sonra Halk TV devreye girdi!

Önce İBB Başkanı sonra Halk TV devreye girdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2025 01:24
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef gösterdiği bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz kayda alıp izinsiz yayınlayan Halk TV'ye soruşturma başlatıldı, 3 isim hakkında da gözaltı kararı verildi. Bu sabah adliyeye sevk edilen isimlerden Seda Selek ve Serhan Asker yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Halk TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program Koordiantörü Kürşat Oğuz da ifadeye götürüldü. Barış pehlivan, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP medyasında da tartışma başladı. Soruşturmayı haklı bulan isimlere tepki sesleri yükseldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Önce İBB Başkanı sonra Halk TV devreye girdi!
Kars’ta kış tatbikatı! Hedefler vuruluyor
Kars'ta kış tatbikatı! Hedefler vuruluyor
Esir takası! Canlı yayında çarpıcı sözler
Esir takası! Canlı yayında çarpıcı sözler
Hamas - İsrail esir takasında 3. tur
Hamas - İsrail esir takasında 3. tur
Hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
Hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü!
Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü!
Trump: Neden helikopter dönmedi?
Trump: Neden helikopter dönmedi?
’Bilirkişinin ifşa edilmesi’ soruşturması! Toktaş tutuklandı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması! Toktaş tutuklandı
Suat Toktaş tutuklandı!
Suat Toktaş tutuklandı!
İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!
İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik!
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik!
Erdoğan’dan Tanju Özcan’a sert tepki
Erdoğan'dan Tanju Özcan'a sert tepki
Teğmenler için karar haftası!
Teğmenler için karar haftası!
Daha Fazla Video Göster