14 Aralık 2022, Çarşamba
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Önce Fransa ardından Almanya’da darbe girişimi! Avrupa’da yeni darbeler dönemi mi? Avrupa’nın darbelerle sınavı…
Önce Fransa ardından Almanya... Avrupa'da güçlenen aşırı sağ, Almanya'da darbe hazırlığında yakalandı. 21 bin üyesi olduğu tahmin edilen Nazi çetesinin, meclisi basarak milletvekillerini rehin almak ve monarşiyi getirmek için planlar yaptığı ortaya çıktı. Peki neler oluyor? Avrupa'da yaşanan bu sosyo-politik çalkantıların sonu nereye varacak? Tüm bu soruların yanıtı Araştırma Planlama Servisimizin hazırladığı analiz haberde...