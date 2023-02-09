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Ölümle yaşam arasında... Deprem enkazından çıkan çocuklar Türkiye’yi ağlattı! A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 12:45
Son dakika haberi... Türkiye yüzyılın deprem felaketini yaşadı. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Enkaz altında umutlu bekleyiş sürerken kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Enkazdan çıkarılan çocukların görüntüleri ise yürekleri yaktı. A Haber spikeri Cansın Helvacı, canlı yayında o görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. İşte yürekleri dağlayan o anlar...
Gözyaşlarına hakim olamadı GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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Gözyaşlarına hakim olamadı
Gözyaşlarına hakim olamadı
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