09 Şubat 2023, Perşembe
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Ölümle yaşam arasında... Deprem enkazından çıkan çocuklar Türkiye’yi ağlattı! A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı
Son dakika haberi... Türkiye yüzyılın deprem felaketini yaşadı. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Enkaz altında umutlu bekleyiş sürerken kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Enkazdan çıkarılan çocukların görüntüleri ise yürekleri yaktı. A Haber spikeri Cansın Helvacı, canlı yayında o görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. İşte yürekleri dağlayan o anlar...