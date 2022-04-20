Olası İstanbul depreminde en riskli 13 ilçe!

Deprem hayatımızın bir gerçeği. Özellikle de İstanbul için ayrını bir parantez açmamız gerekiyor. Uzmanlar ise 7,5'lik bir depremde İstanbul'da, 91 bin 81 bina yıkılabileceğini belirtiyor. Şehirdeki 13 ilçe ise diğerlerini göre daha yoğun risk altında.

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ 13 İLÇE

- FATİH

- BAYRAMPAŞA

- GÜNGÖREN

- AVCILAR

- ZEYTİNBURNU

- ESENYURT

- BAHÇELİEVLER

- KÜÇÜKÇEKMECE

- BEYLİKDÜZÜ

- ESENLER

- BAKIRKÖY

- BAĞCILAR

- BÜYÜKÇEKMECE