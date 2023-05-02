02 Mayıs 2023, Salı
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Okullarda ücretsiz yemek kimleri kapsıyor? Devlet hangi sınıflara yemek verecek?
Öğrencilere öğle yemeği desteği yaygınlaştırılıyor. 5 milyon öğrenciye verilen ücretsiz öğle yemeği desteğinin devlet okullarında yaygınlaştırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yemek desteğinin artacağı söylemişti. Peki bu uygulama nasıl işliyor? Tüm öğrencilere yemek verilecek mi? Devlet hangi sınıflara yemek verecek? Gelişmeleri A Haber muhabir Aydeniz Yenioğlu’nun konuğu olan okul müdürü Fatma Balıkçı değerlendirdi.