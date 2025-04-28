28 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Okullarda ilk ders Adet Farkındalık Eğitimi olacak
Okullarda ilk ders Adet Farkındalık Eğitimi olacak

Okullarda ilk ders Adet Farkındalık Eğitimi olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2025 10:07
İstanbul'da yaşanan 6, 2'lik deprem sonrası AFAD vakit kaybetmeden Türkiye afet müdahale planını devreye aldı. Afet ya da acil durumlar ile ilgili tüm ihtimaller tek tek hesaplandı görev listesi güncellendi. Öte yandan okullarda bugün ilk ders Adet Farkındalık Eğitimi olacak. Öte yandan İstanbul'da çay doldurduğu sırada 6,2 büyüklüğündeki depreme yakalanan bir oto tamirci çaydanlık ile birlikte dışarıya kaçtı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Okullarda ilk ders Adet Farkındalık Eğitimi olacak
Önder’in sağlık durumu nasıl?
Önder’in sağlık durumu nasıl?
İlk ders Adet Farkındalık eğitimi olacak
İlk ders "Adet Farkındalık" eğitimi olacak
İran’da limanda patlama: 40 Ölü!
İran'da limanda patlama: 40 Ölü!
Adrese teslim ihalede 200 milyon fark
Adrese teslim ihalede 200 milyon fark
Gizli toplantının detayları! Kameralar neden kapatıldı?
Gizli toplantının detayları! Kameralar neden kapatıldı?
Kritik Kabine toplantısı bugün!
Kritik Kabine toplantısı bugün!
Türkiye’de deprem fırtınası!
Türkiye’de deprem fırtınası!
Samsun’da heyelandan acı haber!
Samsun'da heyelandan acı haber!
6.2’lik artçı beklenen depremin şiddetini azaltır mı?
6.2’lik artçı beklenen depremin şiddetini azaltır mı?
Vali Hatipoğlu A Haber’de!
Vali Hatipoğlu A Haber'de!
Elazığ’da 4.9’luk deprem!
Elazığ'da 4.9'luk deprem!
27 Nisan E-Muhtıra - 27 Nisan 2007’de ne oldu?
27 Nisan E-Muhtıra - 27 Nisan 2007'de ne oldu?
Daha Fazla Video Göster