Okullarda ilk ders Adet Farkındalık Eğitimi olacak

İstanbul'da yaşanan 6, 2'lik deprem sonrası AFAD vakit kaybetmeden Türkiye afet müdahale planını devreye aldı. Afet ya da acil durumlar ile ilgili tüm ihtimaller tek tek hesaplandı görev listesi güncellendi. Öte yandan okullarda bugün ilk ders Adet Farkındalık Eğitimi olacak. Öte yandan İstanbul'da çay doldurduğu sırada 6,2 büyüklüğündeki depreme yakalanan bir oto tamirci çaydanlık ile birlikte dışarıya kaçtı.

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