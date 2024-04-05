Okullarda ikinci ara tatil başladı! Bakan Tekin'den bayram ve ara tatil mesajı

Okullarda ikinci ara tatil başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci hem ara tatil hem de bayram heyecanını bir arada yaşayacak. Öğrenciler, 15 Nisan’da ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

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