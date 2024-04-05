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Okullarda ikinci ara tatil başladı! Bakan Tekin'den bayram ve ara tatil mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 19:01
Okullarda ikinci ara tatil başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci hem ara tatil hem de bayram heyecanını bir arada yaşayacak. Öğrenciler, 15 Nisan’da ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.
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