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Okullar yaz boyu açık olacak! Peki yüz yüze eğitim nasıl ve hangi şartlarda uygulanacak? İşte MEB Eğitim Takvimi...

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Giriş: 10.03.2021 11:34
Güncelleme:10.03.2021 11:55
MEB Eğitim Takvim'ine göre 18 Haziran'da kapanması planlanan okulların tarihi ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yaz tatiliyle ilgili, “Okullar 2 Temmuz’a kadar açık, ara tatil yok” açıklamasında bulundu. Öte yandan temmuz ve ağustos aylarında da ‘gönüllü okul’ olacak. Peki yazın yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte detaylar...
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