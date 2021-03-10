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Okullar yaz boyu açık olacak! Peki yüz yüze eğitim nasıl ve hangi şartlarda uygulanacak? İşte MEB Eğitim Takvimi...
MEB Eğitim Takvim'ine göre 18 Haziran'da kapanması planlanan okulların tarihi ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yaz tatiliyle ilgili, “Okullar 2 Temmuz’a kadar açık, ara tatil yok” açıklamasında bulundu. Öte yandan temmuz ve ağustos aylarında da ‘gönüllü okul’ olacak. Peki yazın yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte detaylar...