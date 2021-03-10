MEB Eğitim Takvim'ine göre 18 Haziran'da kapanması planlanan okulların tarihi ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yaz tatiliyle ilgili, “Okullar 2 Temmuz’a kadar açık, ara tatil yok” açıklamasında bulundu. Öte yandan temmuz ve ağustos aylarında da ‘gönüllü okul’ olacak. Peki yazın yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte detaylar...