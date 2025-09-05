05 Eylül 2025, Cuma

Okula kayıtta zorunlu bağış var mı? Bakan Tekin: Buna müsaade etmeyiz
Okula kayıtta zorunlu bağış var mı? Bakan Tekin: Buna müsaade etmeyiz

Okula kayıtta zorunlu bağış var mı? Bakan Tekin: Buna müsaade etmeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 11:33
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okula kayıt sırasında zorunlu bağışın söz konusu olmadığını açıkladı. Bakan Tekin, "Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz." dedi. Bakan Tekin ayrıca okul üniformalarının 4 yıl boyunca değişmeyeceğini söyledi. Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de konuşurken; "Kamuoyunda sürenin kısaltılması konusunda fikir birliği oluştu." dedi.
