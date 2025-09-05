Okula kayıtta zorunlu bağış var mı? Bakan Tekin: Buna müsaade etmeyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okula kayıt sırasında zorunlu bağışın söz konusu olmadığını açıkladı. Bakan Tekin, "Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz." dedi. Bakan Tekin ayrıca okul üniformalarının 4 yıl boyunca değişmeyeceğini söyledi. Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de konuşurken; "Kamuoyunda sürenin kısaltılması konusunda fikir birliği oluştu." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN