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29.11.2019

Öğretmenlere ek ders müjdesi

Bu yıl başlayan ara tatil uygulaması nedeniyle öğretmenleri ek ders alamama riski Resmi gazete'de yayınlanan kararla ortadan kaldırıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karar, binlerce öğretmenin yüzünü güldürdü. Yapılan düzenleme ile ek ders sınırı 4 haftaya çıkarıldı. Öğretmenlerin 2 haftayı geçmemek kaydı ile aldığı ek ders ücret sınırı bir ay oldu. Eğitim camiasında büyük bir sevinçle karşılanan karar ile, öğretmenlerin eskiden olduğu gibi yine 4 hafta üzerinden ek ders ücreti hesaplanacak. Milli eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının ilgili mevzuatlarında yapılan düzenleme ile daha önce öğretim yılı başında ve sonunda ikişer hafta olmak üzere toplam dört hafta yapılmakta olan meslekle ilgili çalışmanın, öğretim yılı başında ve sonunda birer hafta, ara tatillerde de birer hafta olmak üzere önceden olduğu gibi toplam dört hafta yapılması kararlaştırıldı. Öğretmenler, meslekle ilgili çalışmalarında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanacak.

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