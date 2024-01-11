ÖĞRETMENLERDEN CHP'YE PROTESTO! Genel Merkez’e siyah çelenk bıraktılar

CHP Milletvekili Murat Emir katıldığı bir yayında öğretmenleri küçümseyici açıklamalarda bulundu. Eğitim-Birsen üyeleri CHP'yi protesto etti ve Genel Merkez önüne siyah çelenk bıraktı. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN