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ÖĞRETMENLERDEN CHP'YE PROTESTO! Genel Merkez’e siyah çelenk bıraktılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 11:23
Güncelleme:11.01.2024 11:33
CHP Milletvekili Murat Emir katıldığı bir yayında öğretmenleri küçümseyici açıklamalarda bulundu. Eğitim-Birsen üyeleri CHP'yi protesto etti ve Genel Merkez önüne siyah çelenk bıraktı. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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