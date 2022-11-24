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Öğretmenler gününde unutulmadı! Babası şehit Aybüke öğretmeni A Haber’e anlattı

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 12:05
Terör örgütü Aybüke Yalçın’ı hayattan kopardığında henüz 22 yaşındaydı. Batman'da PKK’nın hain saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen, öğretmenler gününde unutulmadı. Genç yaşta hayattan koparılan Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın kızı olmadan geçirdiği 5. öğretmenler gününde duygularını A Haber'e anlattı.
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