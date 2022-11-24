24 Kasım 2022, Perşembe
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Öğretmenler gününde unutulmadı! Babası şehit Aybüke öğretmeni A Haber’e anlattı
Terör örgütü Aybüke Yalçın’ı hayattan kopardığında henüz 22 yaşındaydı. Batman'da PKK’nın hain saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen, öğretmenler gününde unutulmadı. Genç yaşta hayattan koparılan Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın kızı olmadan geçirdiği 5. öğretmenler gününde duygularını A Haber'e anlattı.