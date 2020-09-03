'Devlete sızalım' diyen Uşşaki Tarikatı'nın sözde şeyhi Fatih Nurullah çocuk istismarından tutuklandı

Kamuoyunda 'Uşşaki Tarikatı Lideri' olarak gündeme gelen Eyüp Fatih Şağban'ın "Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de... Vakti gelir. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor" sözleri sosyal medyaya yansımış ve büyük tepki çekmişti. Hürriyet'in haberine göre Şağban, bu kez 'çocuk istismarı' ile gündeme geldi.

AİLE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasına göre, faaliyetlerini İstanbul merkezli olarak yürüten Şağban'ın Akyazı'da da misafirlerini ve müritlerini kabul ettiği yazlık bir dergâhı vardı. Şağban, burada mürit olan anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki bir kız çocuğunu birden fazla kere taciz etti. Çocuğun babası şikâyetçi oldu ve jandarmayla birlikte dergaha gitti. Diğer müritlerin saldırısına uğrayan babayı jandarma ekipleri linçten güçlükle kurtardı. Jandarma Şağban'ı gözaltına aldı.