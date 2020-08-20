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Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'den skandal! Peygamberimiz Hz. Muhammed ve eşine ağır hakaret...

'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV adlı internet sitesi çok büyük bir skandala imza attı. Sözde site, İslam’a, Peygamberimiz ve eşine ağır hakaret eden yazıyı yayınladı. Bu olay sonrası avukat , yazıyı yazan ile söz konusu yazıyı yayınlayan Oda TV'ye dava açacağını açıkladı. İnal; "Aleni şekilde ve alçakça sevgili Peygamberimize saldıran ve iftira içeren bu yazıyı yaymaktaki maksadınızı biliyoruz. Kininiz ve küfrünüze sessiz kalmayacağız, hukuk önünde sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'den skandal! Peygamberimiz Hz. Muhammed ve eşine ağır hakaret...

Berfin Bahar Dergisi'nin Temmuz sayısında, 'ün; "'nin Mariası Karadeniz'de boğulmadı, çirkefte boğdular onu" başlıklı yazı yayınlandı.

Cazim Gürbüz yazısında, Türkiye 'nin ilk merkez komitesi başkanı Mustafa Suphi ve eşi Maria Suphi'nin yaşadığı anlatıldı. Söz konusu yazıda; işkenceyle ölümün Peygamberimizin (sav) buyruğuyla olduğu iddia edildi.

Cazim Gürbüz yazısında; Hz. Muhammed ve eşine şöyle hakaret edildi:

"Kocası Suphi ve on dört yoldaşı

Sürmene bıçaklarıyla Sürmene açıklarında

son soluklarını üflediler Karadeniz dalgalarına.

Hayber Kalesi'nde Safiye bildiler caniler Maria'yı

Safiye'nin babası savaşırken

kocası aynı günde işkenceyle ölmüştü

ve bütün bunlar Muhammed'in buyruğuyla olmuştu.

Acısını düşünmediler Safiye'nin saygı da duymadılar

Önce dihye b. halifa al-kalbi'ye cariye

sonra güzelliğinden dolayı verip kurtulmalığını

elli sekizlik Muhammed (…)"

Söz konusu yazıda; Peygamberimizin eşine yönelik iftiralar da yer aldı.

ODA TV; CAZİM GÜRBÜZ'ÜN YAZISI MANŞETTEN YAYINLADI

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Oda TV; Peygamberimiz Hz. Muhammed ve eşine ağır hakaret yazıyı alıntıladı. Oda TV'nin manşetten verdiği haberde; "Mustafa Suphi'nin eşi seks kölesi yapıldı. Türk komünistlerinin çekmediği hangi zulüm kaldı" ifadeleri kullanıldı.

İNAL: "ALENİ ŞEKİLDE VE ALÇAKÇA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZE SALDIRAN VE İFTİRA İÇEREN BU YAZIYI YAYMAKTAKİ MAKSADINIZI BİLİYORUZ"

Avukat , İslam'a, Peygamberimiz Hz. Muhammed ve eşine ağır hakaret eden yazıyı yazan Cazim Gürbüz ile söz konusu yazıyı yayınlayan Oda TV'ye dava açacağını açıkladı.

İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, Oda TV'yi eleştirerek, "Aleni şekilde ve alçakça sevgili Peygamberimize saldıran ve iftira içeren bu yazıyı yaymaktaki maksadınızı biliyoruz. Kininiz ve küfrünüze sessiz kalmayacağız, hukuk önünde sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. (KENAN KIRAN / SABAH)

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