Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan İBB organizasyonunda sahne aldı: HDP'li Hüda Kaya ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu yalnız bırakmadı

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne aldı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katıldı.