15 Nisan 2024, Pazartesi
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O yasa tasarısı Gürcistan’ı karıştırdı: Parlamentoda yumruklu kavga
Gürcistan parlamentosundaki Hukuk Komitesi'nde "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi Milletvekili Aleko Elisaşvili, konuşma yaptığı sırada yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi’nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze’ye yumrukla saldırdı.