Üniversite mezunu kardeşler plazayı bırakıp toprağa döndü

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan üniversite mezunu Ayşe ve Özge Örmez kardeşler, şehirde kariyer yapmak yerine aileden gelen çiftçilik mesleğini sürdürmeyi tercih etti. Çocukluklarından bu yana babalarıyla birlikte tarlada çalışan kardeşler, eğitimlerini tamamladıktan sonra yeniden aile topraklarına döndü. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman Halil Karahan, İzmir'in Bergama ilçesinde üniversite mezunu çiftçi kardeşler Ayşe ve Özge Örmez'in toprakla iç içe yaşamını görüntüledi.