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O iller deprem tehlikesi altında! Malatya depremi büyük depremin habercisi olabilir

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Giriş: 09.04.2022 18:32
Güncelleme:09.04.2022 18:33
Malatya'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu. Büyüksaraç, bu depremin beklenen büyük depremin habercisi olabileceğini söylerken, tehlike altındaki illeri ve depremin nerede olmasını beklediğini açıkladı. Peki Malatya depremi büyük depremi tetikler mi? Hangi iller risk altında? İşte detaylar...
O iller deprem tehlikesi altında
O iller deprem tehlikesi altında
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