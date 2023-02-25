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Nurdağı'ndaki prefabrik ve yığma evler 7 günde hazır hale geldi

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 17:07
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen bin 280 geçici yaşam alanında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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