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Numan Kurtulmuş: Netanyahu çetesi bölgeyi ateşe boğuyor

Numan Kurtulmuş: Netanyahu çetesi bölgeyi ateşe boğuyor

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 11:44
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi Forumu'nda konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze soykırımı vardı "Netanyahu ve çetesi bölgeyi ateşe boğuyor" dedi.
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