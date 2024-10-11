Numan Kurtulmuş: Netanyahu çetesi bölgeyi ateşe boğuyor

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi Forumu'nda konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze soykırımı vardı "Netanyahu ve çetesi bölgeyi ateşe boğuyor" dedi.

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