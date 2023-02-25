Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem! Bölgede son durum ne?

Son dakika haberleri... AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Hayrettin Yenel aktardı. Yenel, “Bor ilçesinde meydana gelen deprem Niğde merkezde de ciddi şekilde hissedildi. İnsanlar boş alanlara geçmiş durumda. İnsanlar bu alanda kendini korumaya aldı ve bölgede korku ve panik var.” dedi.

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