Netanyahu çelik yelekle sınıra gitti

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İsrail-İran gerilimine dair Tel Aviv'den sıcak gelişmeleri paylaştı. İsrail'in Lübnan ile ateşkes masasına mesafeli durduğunu ve savaşı farklı cephelere yayma stratejisi izlediğini belirten Kavasoğlu, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden İran’a yapılacak ekonomik ve askeri baskıların masada olduğunu aktardı. Bölgede en yüksek seviyede alarma geçilirken, Mossad Başkanlığı'ndaki görev değişimi ve iç siyasetteki hareketlilik de dikkat çekiyor.

